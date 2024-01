Grande Fratello, l'ex di Letizia Petris contro Paolo Masella: «Non parlare di me, non sai nulla»

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello si è parlato anche di Paolo Masella e Letizia Petris, che in questi mesi sembrano aver costruito un legame profondo. Tuttavia, per alcuni inquilini la relazione tra i due è legata prettamente a dinamiche televisive. In particolare Beatrice Luzzi ha espresso la sua opinione in merito alla loro relazione. «Paolo è un moralizzatore - ha sottolineato Beatrice Luzzi. Ci stanno prendendo in giro e questa è un'alleanza dove lei comanda e lui esegue. Cavalier servente che viene sempre».

La risposta di Paolo Masella e la frecciatina all'ex di Letizia

Polo Masella ha subito risposto alle parole di Beatrice Luzzi. «Non so come sei abituata tu ma di solito quando un uomo è affezionato a una donna la protegge in tutto - ha sottolineato il gieffino -.

Di conseguenza, le parole del gieffino non sono state gradite dall'ex di Letizia Petris, Andrea Contadini, che sul suo profilo Instagram ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione. «Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato. Non parlare di me e di cosa mi è mancato»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA