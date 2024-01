Grande Fratello, la moglie di Marco Maddaloni: «Malizia tra mio marito e Rosy Chin? Io non sono gelosa, ma guardo tutto...»

di Cristina Siciliano

La vicinanza tra Marco Maddaloni e Rosy Chin nella casa del Grande Fratello non è passata inosservata a molti telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Infatti, su X, stanno girando alcuni video che vedono il gieffino e la chef italo-cinese molto complici. A tale proposito, la moglie di Marco Maddaloni, Romina Giamminelli, ha deciso di esprimere la sua opinione su Instagram, in merito a tale situazione soprattutto a causa dei troppi messaggi "indiscreti" da parte dei suoi follower. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Romina Giamminelli

«Io guardo tutto - ha sottolineato Romina Giamminelli nelle sue Instagram stories -.

La moglie di Marco Maddaloni ha aggiunto: «Voi dovete sapere che all'inizio lui era molto geloso e io piano piano gli ho fatto capire che questa gelosia non portava a nulla. Io ho sempre detto a lui che per me esiste l'amicizia tra uomo e donna. Avevo ragione e sono felicissima che abbia un'amica come Perla».

