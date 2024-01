Kanye West, denti rimossi: sostituiti con una lastra in titanio, il prezzo è da capogiro

di Cristina Siciliano

Kanye West spiazza tutti e pubblica nelle sue Instagram stories una foto in cui mostra ai suoi follower una protesi da squalo che copre completamente i suoi denti veri. Nello scatto social è possibile notare una vera e propria dentiera di metallo, che stando ad alcune fonti, gli sarebbe costata 850mila dollari. I denti non sono stati rimossi ma sostituiti mettendo in primo piano quelli nuovi. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta la "sobria" dentatura del rapper.

Kanye West e la dentiera di metallo

Al posto del classico sorriso a 32 denti, Kanye West, ha deciso di farsi impiantare una costosissima protesi in titanio. «Si tratta di lastre più costose dei diamanti - si legge dal DailyMail -. L’operazione è costosissima e grazie alle nostre fonti possiamo dirvi quanto costa.

«È stato un piacere lavorare con lui in ogni fase del processo. Il connubio tra la sua visione artistica e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico», ha dichiarato il dottor Connelly al Daily Mail.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA