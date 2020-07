Katy Perry attacca Kanye West: «Alla presidenza degli Stati Uniti meglio qualcuno di esperto»

Perry sta per pubblicare un nuovo album. La personalità televisiva Sharon Osbourne ha anche lui recentemente criticato West , definendo il rapper e produttore miliardario "imbarazzante" per aver sollecitato un prestito del governo tra $ 2 milioni e $ 5 milioni per evitare licenziamenti nella sua azienda di calzature Yeezy. L'imprenditore di Tesla Elon Musk aveva indicato che avrebbe appoggiato la corsa presidenziale di West, ma poi ha annunciato di aver rivisto la sua posizione .

entro la fine dell'anno, affermando che il lavoro "è più adatto a qualcuno con esperienza". Kayne West aveva affermato il 4 luglio che avrebbe corso alle prossime elezioni presidenziali negli usa, anche se gli esperti rimangono dubbiosi sul fatto che effettivamente correrà.Parlando su Hits Radio UK, Katy Perry ha affrontato il tema. "Beh, penso, guardando indietro, che il lavoro presidenziale è più adatto a qualcuno con esperienza, a un professionista di quel settore", ha spiegato con una certa dose di ironia.