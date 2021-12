Kanye West, l'incredibile donazione ai bambini: ecco cosa ha regalato

A Natale siamo tutti più buoni, ma Kayne West un po' di più. In questi giorni il cantante è stato sorpreso a Chicago intento a comprare e distribuire oltre 4.000 giocattoli nella sua Chicago, la città dove ha vissuto fin dall'età di tre anni insieme alla madre e con la quale ha mantenuto un legame speciale.

Domenica il rapper, anche noto come Ye, si è recato al Kennedy King College di Englewood per distribuire ai bambini giochi e cesti natalizi in presenza dei genitori. «Sono così orgogliosa che Kanye, ancora una volta, stia rispondendo alla nostra richiesta di aiutare i bambini di Englewood e oltre – ha riferito la politica di Chicago Stephanie Coleman raggiunta dal notiziario locale ABC7 – Non è estraneo alla nostra comunità. La sua presenza è sempre stata sentita nei nostri quartieri e ama visitarli, ma questo Natale è stato davvero il nostro Babbo Natale moderno».

Alla vigilia del Ringraziamento Kayne West, padre di quattro figli avuti con l'ex moglie Kim Kardashian, aveva preso contatti con l'associazione benefica Los Angelese Mission, manifestando il suo desiderio di aiutare coloro che vivono in povertà. Il ritorno a Chicago di Kayne West era stato annunciato dallo stesso rapper nel 2018, quando a un gruppo di liceali di una scuola locale aveva promesso: «Devo far sapere a tutti voi che sto tornando a Chicago. Non me ne andrò mai più».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 20:13

