Grande Fratello, Perla Vatiero indispettita con Beatrice Luzzi: «Ti colpisce quando sei debole»

di Cristina Siciliano

Ancora discussioni nella casa del Grande Fratello. Dopo la lite notturna tra Perla Vatiero e Stefano Miele, la stessa gieffina ha deciso di sfogarsi con Greta Rossetti. La questione è nata perché Stefano si è lamentato con gli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini di alcuni atteggiamenti «aggressivi» di Perla Vatiero. L'ex di Mirko Brunetti è apparsa così risentita anche dai commenti che Beatrice Luzzi ha espresso in merito a tale situazione. Anzi, sembrerebbe che l'attrice si sia intromessa nella discussione per difendere Stefano.

Lo sfogo di Perla

«Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Il bello è che si è messa in mezzo pure Beatrice - ha sottolineato Perla Vatieri a Greta Rossetti -.

La gieffina ha aggiunto: «Lei mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere dall'esaurimento qui dentro per colpa sua? Amore mio, ma dai. Ti voglio bene. Lei sta solo trovando il momento giusto per tirarsi la questione con me. Mi ha detto che io penso solo a me. Io in puntata sai che dico "quando faccio i bagni penso a me?" Incredibile, ti inziano a colpire quando sei debole».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 16:18

