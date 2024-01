Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Mirko Brunetti: «Qui era l’uomo più dolce del mondo e fuori mi attacca»

di Cristina Siciliano

Le parole di Mirko Brunetti durante l'ultima puntata del Grande Fratello hanno colpito particolarmente Giuseppe Garibaldi. Il gieffino ha spiegato che ci è rimasto male e si è sfogato con gli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Giuseppe Garibaldi ha raccontato di non aver approvato l'atteggiamento di Mirko e di chi la pensa come lui perché non c'è alcuna malizia nel suo rapporto con Perla Vatiero.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Mirko Brunetti da tempo si è detto convinto che Garibaldi sia uno stratega. Il motivo? Secondo l'ex gieffino Giuseppe si è avvicinato a Perla in modo malizioso. «Scusatemi ma poi devo dire una cosa - ha sottolineato Giuseppe Garibaldi a Perla Vatiero -. Lui qui dentro era il pane, che sembrava il ragazzo più buono del mondo e adesso va fuori e inizia ad attaccarmi. Perché? Io non ho fatto niente».

Secondo Grecia invece, Giuseppe non deve rimproverarsi nulla e per l'ex di Mirko le sue parole non condizionano la sua opinione sul gieffino. «Abbiamo vissuto tanti momenti insieme non ho dubbi sulla nostra amicizia», ha riferito Perla Vatiero a Giuseppe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 20:18

