Grande Fratello, Marco Maddaloni offeso con Rosy Chin per uno scherzo: «Ma perché?»

di Cristina Siciliano

Uno sfogo di Marco Maddaloni non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello. A quanto pare, sembrerebbe che il gieffino si sia offeso con Rosy Chin a causa di uno scherzo. Tutto è iniziato quando la redazione del reality condotto da Alfonso Signorini ha chiesto a Marco Maddaloni di tracciare la linea della sua vita. Subito dopo, il gieffino, ancora provato ha cercato un momento di solitudine nella casa e si è isolato dagli altri concorrenti. A quel punto, uno scherzo degli altri gieffini ha fatto infuriare Marco Maddaloni che in particolare si è dispiaciuto per l'atteggiamento dell'amica Rosy Chin.

Le parole di Marco Maddaloni

«In tre giorni tre scherzi uno più scemo dell'altro - ha spiegato Marco Maddaloni a Fiordaliso -. Ma perché? Mi riferisco a Rosy Chin. Non doveva farmi quello scherzo perché io stavo male ed avevo fatto "la linea della vita".

«Se ti avessero messo il letto sottosopra il giorno della linea della vita penso che tu li avresti presi in braccio e li avresti cacciati fuori dalla porta rossa». Sono state queste le parole di Fiordaliso a Marco Maddaloni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 15:33

