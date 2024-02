Amici, Simone Galluzzo dopo l’eliminazione: «Esco senza alcun rimpianto, ma…»

di Cristina Siciliano

Simone Galluzzo non ce l'ha fatta: è stato lui il ballerino eliminato della puntata di Amici in onda il 4 febbraio. Il giovane (ormai ex) allievo, durante la puntata è stato convocato al centro dello studio dal suo insegnante Emanuel Lo che gli ha comunicato la decisione sofferta di fargli lasciare la scuola. Tuttavia, nelle ultime ore, Simone Galluzzo è tornato sui social ed ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha espresso le sue prime parole dopo aver lasciato il talent condotto da Maria De Filippi.

Simone Galluzzo su Instagram

«Oggi si conclude questo bellissimo percorso, è stata un’esperienza fantastica molto intensa piena di difficoltà ma soprattutto di gioie e soddisfazioni - ha scritto Simone Galluzzo a corredo del post Instagram -.

Il ballerino ha aggiunto: «Grazie Maria per quello che fai che hai fatto e che farai per noi ragazzi lavorare con te è stato di grande insegnamento e un onore. Grazie alla produzione, alla redazione, agli autori ai tecnici e a tutte le persone che lavorano dietro a questo piccolo grande mondo che mi hanno sempre fatto sentire a casa e al sicuro dal primo all’ultimo momento. Grazie a tutti i professionisti e coreografi che giorno per giorno hanno sempre cercato di tirare fuori il meglio di me (riuscendoci) che mi hanno aiutato a rialzarmi e che sono stati un punto fondamentale del mio percorso. Ma soprattutto grazie ai miei compagni siete stati il mio sostegno e il mio stimolo più grande, vi auguro il meglio a tutti a voi vi amo, e non potevo capitare in un anno migliore».

«In bocca a lupo a tutti per il serale vi seguirò e vi sosterrò uno ad uno è stato un grande onore per me», ha concluso Simone Galluzzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 15:36

