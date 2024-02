Chiara Nasti, la foto del baby bump fa il giro dei social: «15+0»

di Alessia Di Fiore

A poche settimane dall'annuncio della seconda gravidanza, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno mostrato sui social anche le foto del gender reveal, party molto in voga negli ultimi anni per rivelare il sesso del nascituro.

«E' una femmina», rivela la coppia sui social postando foto e video dei festeggiamenti circondati dai parenti e dagli amici più cari.

La Nasti non potrebbe essere più felice e nell'ultimo periodo non fa che confrontarsi con i propri utenti social in merito alla maternità, oggi l'influencer ha concesso ai propri follower anche uno scatto del suo pancino e sulla foto scrive: «Baby girl, 15+0».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 16:21

