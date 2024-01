Chiara Nasti, l'hater contro il figlio: «È un viziato». La risposta durissima: ti prenderei a schiaffi

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti, già mamma del piccolo Thiago, nei giorni scorsi ha rivelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il compagno Mattia Zaccagni. Dopo un maschietto, l'influencer napoletana e il calciatore della Lazio sono pronti ad accogliere una bambina. Tuttavia nelle ultime ore Chiara Nasti, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del piccolo Thiago mentre le tira i capelli. Questo scatto però, ha suscitato polemiche da parte di un hater che ha criticato l'atteggiamento del piccolo Thiago ed in più, ha suggerito a Chiara Nasti di dargli «un ceffone». Un commento che non è piaciuto alla moglie di Mattia Zaccagni tant'è che non ci ha pensato due volte a rispondere a tono attraverso le sue Instagram stories.

Lo sfogo di Chiara Nasti

«Veramente a me non me ne frega niente di quello che mi si viene detto, ma quando si parla di mio figlio non mi dici prendilo a schiaffi - ha sottolineato Chiara Nasti nelle sue Instagram stories -.

«Queste mamme che si nascondono dietro questa cosa che mio figlio è viziato solo perché loro non possono comprare certe cose ai loro figli, non si tratta di viziare ma di accontentare semplicemente - ha aggiunto Chiara Nasti -. Che poi un bambino di dodici mesi quanto può essere viziato. Io veramente non ho parole, posso realmente uscire pazza quando si parla dei miei figli».

L'influencer ha concluso: «Ah giusto, la signora di prima mi ha bloccata e mi ha scritto delle cose bruttissime. Che gente malata davvero. Se non vi piace il mio profilo avete la possibilità di cliccare il tasto "non seguire più"».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA