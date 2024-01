Chiara Nasti è incinta, hater all'attacco: «Sale l'assegno di mantenimento». E lei lo zittisce così

di Cristina Siciliano

Mattia Zaccagni dopo aver segnato un gol durante il derby contro la Roma ha esultato mostrando il «pancione»: ha preso il pallone e lo ha messo sotto la maglia simulando un pancione e si è infilato il pollice in bocca per mimare il ciuccio. Dagli spalti Chiara Nasti ha confermato la gravidanza attraverso le sue Instagram stories. Il calciatore della Lazio e l'influencer napoletana aspettano il secondo figlio, dopo Thiago, nato nel novembre 2022.

Tuttavia, non sono mancati i commenti pungenti degli hater soprattutto a corredo dell'ultimo post che ha condiviso Chiara Nasti sul suo profilo mostrando ai suoi follower una foto di Mattia Zaccagni. «Ti amo papi, baby 2 in arrivo. Non vediamo l'ora». Sono queste le parole che l'influencer ha scritto a corredo del post. Di punto in bianco, un commento di un hater non è passato inosservato a Chiara Nasti.

La risposta di Chiara Nasti

«Sale l'ammontare di un ipotetico assegno di mantenimento, evvai», ha scritto un hater a corredo del post che Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Che vergogna con questi commenti - ha risposto Chiara Nasti-.

