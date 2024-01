Chiara Nasti incinta, quando nascerà il secondo figlio di Mattia Zaccagni: gli indizi nascosti (male) sui social

Chiara Nasti incinta per la seconda volta. Infatti, proprio alcune ore fa, l'influencer e il marito Mattia Zaccagni hanno annunciato che, tra qualche mese, diventeranno genitori di nuovo e l'hanno fatto grazie al gol dell'attaccante della Lazio durante il derby contro la Roma. Il giocatore ha segnato, ha preso il pallone e l'ha sistemato sotto alla maglia e, con il pollice in bocca e un sorriso ha dedicato il gol a Chiara che, poi, sui social, ha confermato la gravidanza. In realtà, erano giorni che si vociferava di una probabile altra cicogna in arrivo ed, effettivamente, su Instagram, gli indizi non mancavano.