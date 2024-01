Chiara Nasti incinta, dopo l'annuncio della gravidanza arrivano le foto dell'ecografia: «Non vedo l'ora»

di Alessia Di Fiore

Ieri sera, 10 gennaio, durante il derby Lazio-Roma, il calciatore Mattia Zaccagni ha annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della moglie, l'influencer napoletana Chiara Nasti. Dopo aver segnato il rigore decisivo, il calciatore si è messo il pallone sotto la maglietta simulando un pancione per poi ciucciarsi il pollice, dopo pochi istanti l'annuncio arriva anche dalla Nasti in persona, che ha pubblicato le foto del marito sui suoi social: «Ti amo papi, baby n°2 in arrivo, non vediamo l'ora!», scrive la Nasti su Instagram.

Questa mattina i festeggiamenti continuano: durante un giro in macchina l'influencer è stata fermata da un venditore di giornali che le ha regalato delle copie del Corriere dello Sport sulla cui copertina era raffigurato Zaccagni con il suo "pancione", subito dopo la Nasti si è probabilmente recata dal ginecologo per un'ecografia, di cui ha pubblicato la foto su Instagram: «Cant' Wait», scrive a lato della foto aggiungendo l'emoji di un cuoricino bianco.

E Zaccagni?

Il calciatore è a casa col piccolo Thiago, di cui sul suo Instagram ha postato una tenera foto vestito con la divisa da calcio della Lazio, per poi continuare a postare foto della vittoria di ieri sera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA