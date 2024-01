Chiara Nasti incinta? Spunta il pancino sospetto. Il messaggio al nonno di Zaccagni scomparso: «Hai saputo il nostro segreto»

di Dajana Mrruku

Chiara Nasti è incinta? Una delle domande che nelle ultime ore si sta facendo sempre più ricorrente è proprio questa. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati l'estate del 2023 e hanno già un figlio, Thiago, ma l'abito succinto rosso indossato per Capodanno ha destato non pochi sospetti su una possibile gravidanza, complice un pancino frose troppo gonfio che, tuttavia, la Nasti non aveva mai avuto.

Ad alimentare i gossip ci sarebbe stato quel messaggio al nonno di Zaccagni, nel giorno della sua scomparsa. Andiamo a scoprire che cosa è successo e il messaggio segreto.

Chiara Nasti incinta? Gli indizi

Chiara Nasti è apparsa sorridente nelle foto di Capodanno, insieme al marito Mattia Zaccagni, dove ha ballato e si è scatenata tutta la notte.

D'altronde, pochi minuti dopo è apparsa nelle storie Instagram di amici mentre si scatena sulla sedia, bevendo quello che sembra essere una Coca-Cola. Quale sarà la verità?

Il messaggio al nonno: «Hai saputo il nostro segreto»

«Ciao nonno. Sei speciale e ci mancherai. Almeno hai saputo il nostro segreto prima di andare via», questo è stato il commento di Chiara Nasti per il nonno di Mattia Zaccagni, venuto a mancare poco prima di Natale. Di quale segreto avrà fatto riferimento? Che si tratti davvero di un secondo figlio in arrivo? L'influencer ha sempre detto che avrebbe voluto una famiglia numerosa e che la gravidanza è stato il periodo più bello per lei, quindi non ci sarebbe da sorprendersi se così fosse. Ma restiamo in attesa del suo annuncio ufficiale...

