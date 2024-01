Chiara Nasti torna bambina, la giornata al parco giochi con il piccolo Thiago

di Alessia Di Fiore

Chiara Nasti si sta godendo alcune giornate in stile mamma-figlio e questa mattina l'influencer napoletana ha portato il suo bimbo al parco giochi a giocare sulle altalene.

A divertirsi dondolandosi non è stato solo il piccolo Thiago, anche Chiara si è seduta sull'altalena accanto a lui e ha iniziatoa divertirsi pure lei come una bambina, come immortala il video postato dall'influencer nelle storied di Instagram.

Chiara Nasti ha deciso di trascorrere così le ore che hanno preceduto il derby Lazio-Roma del marito, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e impegnato proprio oggi nella sfida stracittadina di Coppa Italia.

Poi a concludere la mattinata, una tenera foto del figlioletto aggrappato al gioco: «Mio mini dopo tot pizzette», riferendosi probabilmente al fatto che Thiago avesse fatto merenda con numerose pizzette.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 18:37

