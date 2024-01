Chiara Ferragni e il caso pandoro Balocco, Chiara Nasti la difende sui social: «Beata ignoranza»

di Cristina Siciliano

La donazione di Chiara Ferragni da un milione di euro a favore dell'ospedale Infantile Regina Margherita è arrivata a destinazione. A riferirlo è la Città della Salute di Torino, confermando di aver ricevuto la somma nella settimana antecedente il Natale. Tuttavia, nelle ultime ore Chiara Nasti nelle ultime ore ha mostrato il suo sostegno a Chiara Ferragni. L'influencer ha pubblicato, attraverso le sue Instagram stories, un messaggio per difendere e supportare imprenditrice.

Le parole di Chiara Nasti

«Niente di meno qui ogni problema che succede in Italia dobbiamo "cavarcela" da soli raccogliendo soldi e firmando petizioni - ha scritto Chiara Nasti nelle sue Instagram stories -. Quando ci siamo trovati in emergenza Covid non so quante persone sono morte per mancanza di macchinari negli ospedali. E quanta gente è rimasta senza lavoro e lo Stato non ha aiutato nessuno. Noi lavoriamo e regaliamo soldi allo Stato ma fa nulla... molto più facile accanirsi sul web e trovare qualcuno come capro espiatorio».

L'influencer ha aggiunto: «Ma iniziate a dare peso a qualcosa che davvero aiuti il nostro Paese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA