Fedez, giornalisti sotto casa per il pandoro-gate: «Secondo me da Messina Denaro c'era meno gente...»

di Cristina Siciliano

Una frase pronunciata senza timore ma carica di significato. «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... le priorità dell'informazione italiana e del Paese...». Sono queste le parole che Fedez in un video che pubblicato attraverso le sue Instagram stories e che mostra giornalisti e fotografi fuori dall'abitazione che condivide con sua moglie, l'influencer Chiara Ferragni, al centro del caso Balocco (pandoro gate) che la vede indagata per truffa aggravata.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso Pandoro Pink Christmas' prodotto dalla Balocco. L'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

«Piena fiducia nella magistratura», questo il primo commento dell'influencer. «Sono serena perché ho sempre agito in buona fede - ha continuato Chiara Ferragni -. Sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso»

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 18:04

