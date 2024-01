Chiara Ferragni, non solo pandoro: in vendita su eBay anche il nastrino della confezione. Il prezzo lascia senza parole

di Alessia Di Fiore

Anno nuovo, vita nuova? Non proprio, a distanza di tempo si continua a parlare della vicenda del pandoro Balocco di Chiara Ferragni ma c'è addirittura chi ha pensato che da questa storia potesse guadagnarci qualcosa mettendo in vendita, non solo il dolce natalizio come era emerso finora, ma perfino il nastrino della confezione.

A quanto pare ancora oggi c'è gente che nel Natale 2022 aveva acquistato il Pandoro Balocco in collaborazione col brand dell'influencer, ma che per qualche ragione ha pensato di conservarlo fino a gennaio 2024.

Non solo pandoro Balocco: in vendita anche il nastrino

Con l'avvento dello scandalo su alcune piattaforme di vendita online come eBay, alcuni di questi hanno pensato di mettere in vendita il dolce natalizio: ma non solo. C'è stato addirittura chi ha pensato di vendere anche solo il nastrino decorativo che impacchettava la confezione del pandoro.

Ancora più scandaloso è il prezzo che queste persone hanno stabilito, alcuni pandori sono stati messi in vendita per più di 500 euro, con la speranza di lucrare qualcosa dalla "disgrazia" della Ferragni. Il mercato a quanto pare è florido, per un pezzo diventato quasi da "collezione". La nuova frontiera oggi è quella del nastrino della confezione con cui era stato messo in vendita il pandoro Balocco della Ferragni nel 2022. E' in vendita a 150 euro. Evidentemente c'è qualcuno disposto a spendere quella cifra per acquistarlo.

