Ferragni, cosa sappiamo dell'inchiesta: «Nel mirino i termini dell'accordo tra Chiara e Balocco». Analisi sulle email

Chiara Ferragni e il caso Balocco, ovvero il pandoro-gate: in Procura a Milano è il tempo di studiare le carte del fascicolo. Secondo quanto si apprende, forse già dalla prossima settimana inizieranno a sfilare i protagonisti dell'accordo di sponsorizzazione e beneficenza dei pandori 2022 che è costato all'imprenditrice digitale Ferragni e all'amministratrice delegata e presidente del gruppo dolciario Alessandra Balocco l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di truffa, aggravata dall'aver utilizzato piattaforme online per aver diffuso la richiesta di vendita.