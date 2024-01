Fedez, il ritorno (in lacrime) sui social per ricordare Gianluca Vialli: «Mai conosciuto, ma piansi con lui al telefono»

di Dajana Mrruku

La serata era intitolata «My name is Luca. Ballata per Vialli» e Fedez era uno degli ospiti tanto attesi. Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, l'evento di beneficenza è stato un momento molto importante per ricordare la grandezza del campione di calcio, non solo come sportivo, allenatore e dirigente della Nazionale, ma anche come persona che ha dato tanto alla famiglia e agli amici. Uno tra questi amici era sicuramente Fedez con il quale, nonostante i due non si siano mai conosciuti di persona a causa delle tempistiche della malattia, hanno avuto un incontro telefonico che ha cambiato le vite di entrambi.

Il ricordo di Fedez

Fedez è tornato sui social per condividere il suo discorso di ieri sera alla ballata in memoria di Gianluca Vialli, ad un anno dalla sua scomparsa. «Gianluca Vialli l'ho conosciuto in una telefonata di tre ore, non ho mai pianto con una persona che non avevo mai conosciuto di persona.

«Trovo incredibile che lui abbia trovato il tempo di parlare con una persona che non conosceva mentre anche lui viveva un dramma», ha detto, tra le lacrime Fedez che, accanto alla figlia Sofia Vialli ricordava alcuni aneddoti della vita dell'ex calciatore della Sampdoria. I due si sarebbero dovuti incontrare appena le condizione di salute di entrambi lo avessero permesso. Tuttavia, a volte il destino è crudele e il tempo a disposizione non basta mai.

