X Factor, la vincitrice è Sarafine. L'esultanza di Fedez

X Factor giunge al termine. Vince Sarafine. Esulta Fedez. Secondi i Stunt Pilots. Il terzo posto è de Il Solito Dandy. Quarta Maria Tomba. “La vera musica non è a X Factor”, ha detto Morgan alla Scala. Mentre Dargen D’Amico ha annunciato che dirà addio al programma.

Chi è Sarafine

Sara Sorrenti, nome d'arte Sarafine, ha 34 anni ed è calabrese di nascita. Dopo essersi formata nel settore amministrativo ha dedicato anima e cuore nella musica. Ha lasciato il lavoro in Belgio e si è iscritta a X Factor.

La finale

L'ultima puntata di X Factor è stata divisa in tre manche che non prevedevano eliminazione, ma i voti dei fan sono stati sommati durante l'ultima gara. Dopo una prima manche in cui i protagonisti, Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots, si sono esibiti con i loro "best of", gli artisti hanno dato il meglio di loro con i duetti.

Ad aprire le danze Maria Tomba con Miss Keta, entrambe "pazzesche", poi il duo Ofenbach accompagna Sarafine, Francesco Gabbani canta con Il Solito Dandy, Omar Pedrini affianca gli Stunt Pilots. L'ultima manche, la più attesa, è dedicata completamente ai singoli dei cantanti.

Il super ospite

Il super ospite della serata è stato Gianni Morandi che si è scatenato con la sua energia e le sue hit intramontabili. Dopo un'iniziale duetto con Francesca Michielin sulle note di "Un mondo d'amore", Gianni Morandi è tornato sul palco, con la sua positività e il suo talento gentile.

Morgan alla Scala

L'esperienza a X Factor «è finita in maniera terribile» e il fatto «che non abbia vinto la musica, ma i poteri economici, è terribile.

«Io non ho capito come si faccia a trascurare l'aspetto umano e a non privilegiarlo. L'aspetto umano è il più importante di tutti e viene prima di ogni cosa. Per me, invece, è stata una delusione» ha aggiunto Morgan, che ha escluso per il momento la possibilità di fare pace con Fedez: «Io non ho fatto la guerra a nessuno - ha concluso - ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato. Mi sono sentito preso in giro».

