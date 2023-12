Sanremo 24, Ambra Angiolini: «Offresi ballerina». Poi la frecciatina ai Jalisse (rifiutati per la 27esima volta)

di Dajana Mrruku

Sanremo inizierà tra poco più di due mesi, ma il pubblico è già in trepidante attesa di vedere le esibizioni degli artisti che parteciperanno a quest'edizione. Amadeus ha annunciato oggi, 3 dicembre, i cantanti che saliranno sul palco della kermesse, tra cui Mahmood, Annalisa, Emma e Alessandra Amoroso. Tuttavia, c'è già chi si sta proponendo per la posizione di "ballerina professionista".

Andiamo a vedere di chi si tratta e la frecciatina ai Jalisse.

Ambra Angiolini e la sua offerta

Ambra Angiolini ha condiviso un post su Instagram in cui si offriva come ballerina professionista di Sanremo 2024.

«Offresi ballerina per Sanremo, molto luminosa, classe A, non parlante. Contattare dal martedì al mercoledì, dalle 5:50 alle 6:10 del mattino. No perditempo», ha detto Ambra che vedrà il suo ex marito Francesco Renga cantare sul palco insieme a Nek.

Il post su Instagram condiviso ha un dettaglio che in molti hanno considerato una frecciatina ironica ai Jalisse. Il duo non è stato scelto (di nuovo) da Amadeus, arrivando ad un record: rifiutati per 27 volte, e Ambra ha deciso di impostare proprio la canzone del duo, "Fiumi di parole", rimossa poco dopo.

