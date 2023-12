Morgan, la polemica continua: «La vera musica è alla Scala, non a X Factor. Pace con Fedez? No»

di Dajana Mrruku

Durante la finalissima di X Factor una polemica a distanza. Morgan che è andato alla prima della Scalaa Milano ha lanciato un'altra frecciatina al talent show X Factor.

L'esperienza a X Factor «è finita in maniera terribile» e il fatto «che non abbia vinto la musica, ma i poteri economici, è terribile. A livello umano è stato tremendo anche perché se c'è qualcuno a cui interessa l'aspetto umano sono io». E comunque questa sera alla Scala «sono arrivato tardi perché avevo degli impegni. C'era la finale di X Factor...». Così il cantante Morgan ironizza a margine della Prima della Scala. «Io non ho capito come si faccia a trascurare l'aspetto umano e a non privilegiarlo. L'aspetto umano è il più importante di tutti e viene prima di ogni cosa. Per me, invece, è stata una delusione», ha aggiunto Morgan, che ha escluso per il momento la possibilità di fare pace con Fedez: «Io non ho fatto la guerra a nessuno - ha concluso - ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato.

Il commento dell'ultimo gruppo di Morgan

Morgan ha pubblicato un post su Instagram in cui è possibile commentare l'andamento di questa serata, dalla finalissima di X Factor alla prima de La Scala. Tra i vari commenti degli utenti, tuttavia, fa capolino quello degli Astromare, l'ultimo gruppo di Morgan che rimase in gara (eliminato poi in semifinale), anche dopo il suo allontanamento dal talent show. «Aspettiamo di lavorare ancora con te, Maestro», scrive il gruppo, mostrando molto rispetto verso il musicista che, secondo gli utenti, li avrebbe "abbandonati". Tuttavia, i ragazzi sono molto grati all'ex cantante dei Blu Vertigo per l'opportunità data e non vedono l'ora di tornare a lavorare con lui.

