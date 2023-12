X Factor, Dargen D'Amico dà l'addio al programma? Ecco cosa ha detto a Morgan

di Dajana Mrruku

X Factor si sta per concludere, tra musica e divertimento. Lo spazio è stato dedicato interamente alle esibizioni dei quattro finalisti: Maria Tomba, Sarafine, Stunt Pilots e Il solito Dandy, lasciando da parte le frecciatine di Morgan che si trova alla prima de La Scala e non ha perso l'occasione per alimentare le polemiche.

Dargen D'Amico ha voluto mandare un saluto un po' particolare all'ex dei Blu Vertigo e rivelare se ci sarà o meno l'anno prossimo, al tavolo di X Factor.

Dargen D'Amico, ci sarà l'anno prossimo?

Dargen ha voluto lanciare un piccolo spoiler sulla sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor: ci sarà oppure no?

«Questa finale è stata perfetta, aveva tutto, il modo perfetto per concludere un cerchio.

Il saluto di Dargen D'Amico a Morgan

«Vorremmo ringraziare Morgan per essere stato parte di questo spettacolo! Un saluto a Marco! Anche da parte dei miei colleghi che però non si sono uniti a me...», ha detto Dargen d'Amico, ricordando il collega Morgan, allontanato dal talent show.

«Tante belle cose!», il commento di Fedez che ha liquidato così la questione. Sia lui che Ambra hanno, tuttavia, partecipato all'applauso del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 00:05

