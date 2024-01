Chiara Nasti incinta del secondo figlio? Pancino sospetto nella foto con Zaccagni, ma un dettaglio spiazza tutti

di Redazione web

Chiara Nasti è incinta? È questa la domanda che i fan dell'influencer si stanno facendo da qualche ora. Il motivo? le ultime foto postate dalla Nasti, dove i più attenti notano un pancino sospetto. «Ha la pancetta si vede secondo me è incinta» e ancora «Dimmi che sei incinta senza dirmi che sei incinta». C'è però un dettaglio che potrebbe clamorosamente smentire tutto, oppure no: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Chiara Nasti incinta? I dubbi dei fan

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni stanno passando le vacanze di Capodanno assieme a degli amici e al figlio Thiago, il primogenito della coppia che ha fatto un anno a metà novembre. Lei condivide gli scatti sui social e le sue ultime foto fanno insospettire i fan. Lei è chiusa in un tubino rosso fuoco che le stringe la vita e mette in mostra il fisico.

E per i fan della coppia non c'è alcun dubbio: «È incinta». Così tra i messaggi di congratulazioni, a cui la coppia non risponde, spuntano anche i commenti degli hater che notano che l'influencer sta bevendo nella serata di Capodanno. «Direi che sei incinta..

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 17:59

