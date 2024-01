Chiara Nasti mamma bis, pensa già al nome: «Barbie? Non vogliono. La chiamerei Jennifer o Kimberly»

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti, influencer napoletana e Mattia Zaccagni, calciatore biancoceleste aspettano il secondo figlio, dopo Thiago, nato nel novembre del 2022. La coppia si è sposata la scorsa estate nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, a distanza di un anno dalla nascita del loro amore (sbocciato a Ibiza). E proprio nelle ultime ore, l'influencer napoletana ha condiviso nelle sue Instagram stories alcuni dettagli intimi sulla sua seconda gravidanza rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower. In particolare Chiara ha spiegato di non sapere ancora se si tratta di un maschio o una femmina.

Chiara Nasti su Instagram

«Non so ancora il sesso, sto per impazzire infatti - ha sottolineato Chiara Nasti -. Lo scopriremo giovedì. Io penso sia un altro maschietto.

L'influencer ha aggiunto: «Se dovesse essere femmina vorrei chiamarla Barbie ma non avrò l'approvazione di nessuno. Sono indecisa comunque tra Jennifer e Kimberly».

Allenamento in gravidanza

«Ho ripreso l'allenamento dalla settimana scorsa perché sono stata male con le nausee - ha risposto Chiara Nasti ad un utente su Instagram -. Comunque faccio solo cose che in gravidanza si possono fare. Adoro allenarmi perché mi fa sentire bene. Poi quando hai il corpo sano anche la mente lo è. Ovviamente anche l'alimentazione è troppo importante. Non vedrai la mia vita senza allenamento e sport».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA