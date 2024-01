Chiara Nasti e la lavatrice, il video (ironico) con il piccolo Thiago: «Fammi vedere come si fa»

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti non ha voluto nascondere ai suoi suoi follower di non saper avviare la lavatrice e né ha intenzione di farlo. La moglie di Mattia Zaccagni, mamma del piccolo Thiago, ha confidato di non aver mai avuto particolare dimistichezza con quello che riguarda la cura della casa. In maniera molto diretta l'influencer ha spiegato ai suoi follower che non ha mai fatto la lavatrice nella sua vita. Di conseguenza, da quel giorno non sono mancati i commenti pungenti da parte di alcuni hater. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, Chiara Nasti ha pubblicato un video in cui ha "tirato in ballo" nuovamente l'argomento «lavatrice».

Il video

Chiara Nasti, molto attiva sui social, ha condiviso nelle sue Instagram stories un video che non è passato inosservato ai suoi follower.

Ancora una volta l'influecer ha scelto la strada dell'ironia per rispondere alle critiche ricevute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 19:50

