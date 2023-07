Wanda Nara, Mauro Icardi rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale della moglie

di Redazione web

Wanda Nara sta facendo preoccupare molto i suoi fan a causa del suo ricovero al pronto soccorso in Argentina avvenuto la settimana scorsa a causa di un forte dolore addominale. Le analisi del sangue sballate e l'eccesso di globuli bianchi, con la presenza della milza molto ingrossata hanno fatto pensare il peggio e i media argentini che diffondevano notizie su una presunta malattia hanno solo peggiorato la situazione.

La famiglia Icardi, nel frattempo, ha provveduto a cancellare il viaggio in Italia previsto per questa settimana. Nelle ultime ore Mauro Icardi è tornato sui social per la moglie, Wanda Nara. Andiamo a vedere che cosa ha fatto.

Mauro Icardi torna sui social per Wanda Nara

Mauro Icardi è tornato sui social con un carosello, composto da scatti che lo ritraggono insieme a Wanda Nara, durante una delle loro ultime uscite pubbliche. Ad attirare l'attenzione è stata la caption che, con solo due emoij, il cuore rosso e il leone, ha allarmato i fan.

Che Wanda Nara sia una leonessa, lei lo ha sempre dimostrato, ma forse questa potrebbe essere una delle sue battaglie più importanti. Intanto Mauro Icardi ha pubblicato una storia su Instagram in cui inquadra un camino acceso e ha taggato la moglie. Che sia in sua compagnia, mentre lei si riprende? I risultati delle nuove analisi del sangue saranno pronti a giorni.

I fan hanno iniziato a chiedere al calciatore di aggiornarli sullo stato di salute della conduttrice perché sono preoccupati, ma nel frattempo stanno pregando che Wanda possa riprendersi al più presto e lasciarsi tutto alle spalle.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 11:57

