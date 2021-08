Shitstorm contro Leggo e aggressioni ai giornalisti, Prestipino: «Gli artisti non usino i social per alimentare l'odio»

«Siamo preoccupati per gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Solo ieri nei confronti della giornalista di Rai News, oggi ai danni di un videomaker di Repubblica e contro la testata di Leggo». Così Patrizia Prestipino - deputata del Pd, docente e componente della commissione Cultura della Camera - dopo i recenti episodi di violenza di no vax nei confronti di giornalisti e l'articolo di Leggo barrato in rosso da Fabrizio Moro e pubblicato su Instagram, che ha dato vita a una shitstorm nei confronti dei giornalisti della testata.

Prosegue Prestipino: «Condanniamo ogni manifestazione di intolleranza che da parte nostra non potrà mai trovare alcuna giustificazione. Ancora più grave è che anche artisti di fama usino gli strumenti social per alimentare un clima di odio e di crescenti scontri tra vax e no vax, i quali per dovere morale, oltre che per senso civico, dovrebbero immunizzarsi a beneficio di tutta la comunità».

E conclude: «Il mio vuole essere un invito al buon senso rivolto soprattutto a quegli artisti di successo con un grande seguito come Salmo e Fabrizio Moro, affinché in questo delicato frangente utilizzino i social per compiere 'egregie cose' e non per fomentare rabbia e malcontento in una società già attraversata da tensioni».

