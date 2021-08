Shitstorm contro Leggo, i commenti (quelli ripetibili) di alcuni fan di Fabrizio Moro

"Giornalista terrorista". "Mandali a fanculo". "Meriterebbero ben altro trattamento" "Vorrei vederli tutti disoccupati". Questi sono solo alcuni dei commenti di odio che una sparuta minoranza dei fan di Fabrizio Moro ha riversato su Leggo dopo che il cantautore ha "incendiato" il clima con due post infocuati contro la redazione. La maggior parte di loro - va sottolineato - però non ha seguito il cantane in questa sua reazione "scomposta". Moro ha messo alla gogna social Leggo postando la foto di due articoli accompagnati da una croce rossa sopra gli stessi. E aggiungendo due lunghi post in cui sostanzialmente addita Leggo ai suoi fan.

Obiettivo Shitstorm comunque raggiunto. Prima di tutto nei confronti del direttore di Leggo Davide Desario che aveva provato a rispondere ai post del cantautore. Ma Cristina Scarasciullo, che su Twitter millanta di essere giornalista - ma di cui sull'albo non c'è traccia - lo ha subito etichettato come "giornalista terrorista".

C'è da ricordare che "giornalista terrorista" è una citazione di una canzone di Fabrizio Moro. Infatti, nel testo della sua "La partita", si legge:

I giornalisti, i terroRIsti raccontano un mondo di bombe teppisti

La verità viene sempre deviata per vendere solo carta stampata

Frase ampiamente citata dai suoi follower durante la shitstorm contro Leggo. Una shitstorm che non ha risparmiato nessuno spazio social: twitter, Facebook, Instagram, direct messagge.

C'è chi come Stefano augura ai giornalisti di Leggo di sparire dalla faccia della terra, Claudj vorrebbe vederli tutti disoccupati; Secondo Sylvietta1983 Moro è stato troppo educato, i giornalisti di Leggo si "sarebbero meritati decisamente altri comportamenti".

Uno shitstorm che non è passato inosservato. Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, constatato quanto è accaduto ha chiesto l'intervento dell'ordine dei giornalisti. Ancor più rilevanza assume la presa di posizione della presidente della comunità ebraica di Roma che, anche dopo l'aggressione ad una giornalista di Rai News 24 da parte di alcuni No Vax, denuncia il clima di odio che si sta instaurando nei confronti dei giornalisti. Ruth Dureghello ha scritto su Twitter: "«Lo shitstorming nei confronti di Leggo.it e l'aggressione alla giornalista di RaiNews sono episodi spia di un sentimento di odio a cui bisogna prestare attenzione e per cui non va abbassata la guardia. La salute della nostra democrazia dipende anche da questo».

