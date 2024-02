Angelina Mango vince Sanremo 2024. Geolier arriva secondo, Annalisa terza. Chi è la cantante figlia d'arte

di Redazione web

Angelina Mango trionfa a Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana va alla cantante figlia d'arte, con il suo brano La noia, tra i favoriti già da giorni alla vittoria finale dopo i costanti piazzamenti nelle classifiche provvisorie di tutte le altre serate. A completare il podio Geolier (con il brano I p me tu p te) e Annalisa (con il brano Sinceramente), al quarto posto Ghali (Casa mia) e al quinto Irama (Tu no).

I look: La Sad punk colorati (4), Il Tre maglietta, questa sconosciuta (7), Maninni Lupen elegante (6)

La classifica completa

1 ANGELINA MANGO - LA NOIA

2 Geolier - I p me tu p te

3 Annalisa - Sinceramente

4 Ghali - Casa mia

5 Irama - Tu no

6 Mahmood - Tuta Gold

7 Loredana Bertè - Pazza

8 Il Volo - Capolavoro

9 Alessandra Amoroso - Fino a qui

10 Alfa - Vai!

11 Gazzelle - Tutto qui

12 Il Tre - Fragili

13 Diodato - Ti muovi

14 Emma - Apnea

15 Fiorella Mannoia - Mariposa

16 The Kolors - Un ragazzo una ragazza

17 Mr. Rain - Due altalene

18 Santi Francesi - L'amore in bocca

19 Negramaro - Ricominciamo tutto

20 Dargen D'Amico - Onda alta

21 Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

22 BigMama - La rabbia non ti basta

23 Rose Villain - Click boom!

24 Clara - Diamanti grezzi

25 Renga Nek - Pazzo di te

26 Maninni - Spettacolare

27 La Sad - Autodistruttivo

28 Bnkr44 - Governo punk

29 Sangiovanni - Finiscimi

30 Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Chi è Angelina Mango

Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 sotto il segno dell'Ariete a Maratea (provincia di potenza), è cresciuta a Lagonegro sempre in provincia di Potenza. Nel settembre 2014 si è iscritta presso il liceo scientifico, sospendendo gli studi successivamente alla morte del padre, deceduto a causa di un attacco cardiaco durante un concerto. Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia, dove ha continuato gli studi. A Sanremo, l'ex cantante del programma televisivo di canale 5 Amici, dopo un'anno formidabile sarà per la prima volta in gara e canterà La noia.



La carriera

La passione per la musica la sviluppa fin da piccola, anche per i suoi genitori, Giuseppe Mango e Laura Valente.

Nell’estate del 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola” e nello stesso anno firma il suo primo contratto discografico con Sony Music. Ha lavorato insieme a Tiziano Ferro nel 2022. in particolare il cantante ha contribuito al walkman dell'EP Mango, il secondo singolo dell'EP e inoltre ha eseguito il brano al Concertone di Piazza del Popolo il 1 Maggio 2022.



La consacrazione ad Amici

A novembre 2022 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo aver sfidato e sconfitto il vocalist Ascanio. Arisa e Lorella Cuccarini volevano entrambe fortemente la figlia di mango ma quest'ultima scelse la Cuccarini. Molte le critiche sui social per la sua partecipazione al talent per il fatto che avesse più esperienza come musicista rispetto agli altri studenti di Amici. Grazie alla sua voce fresca, giovane, ma anche unica, così come molto interessante è la sua scrittura,una volta uscita dal talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango è esplosa nel panorama musicale italiano.

I successi

Nonostante la sua giovane età I numeri parlano per lei: oltre 11 milioni di stream per la canzone 'Che t’o dico a fa’'. Anche con la hit dell’estate 'Ci pensiamo domani' ha raggiunto la Top10 della classifica Airplay Radio Earone, totalizzando anche 17 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale. Il brano, inoltre, è stato utilizzato per migliaia di contenuti video su TikTok, piattaforma sulla quale la cantautrice ha superato i 7 milioni di like, diventando anche la prima artista italiana ad aver trasformato il proprio tour in una serie pubblicata proprio su questa piattaforma.

Chi sono i genitori di Angelina Mango?

La madre Laura Valente è stata voce femminile dei Matia Bazar dal 1990 al 1998 e ha dedicato la propria vita alla musica con progetti molto importanti anche da solista e cantautrice, mentre il padre è il compianto e indimenticato Giuseppe Mango, autore di successi rimasti scolpiti nella storia della musica italiana come 'Rondine', 'Oro' e 'Lei verrà' tra i tanti.

La morte di Mango

Il momento più drammatico per Angelina arriva nel 2014 quando morì il padre. Mango durante un suo concerto a Policoro, capoluogo di provincia di Matera, ebbe un infarto e interruppe bruscamente il suo spettacolo, sulle note finali della sua canzone, Oro con queste parole: scusate, non mi sento bene». Inutili fu l'arrivo in ospedale perchè Mango si era presentato già morto.



Vita privata

Angelina Mango è da prima del suo ingresso ad Amici fidanzata con Antonio Cirigliano, ovvero il chitarrista e arrangiatore che l'accompagna sempre in tour. Antonio Cirigliano ha 24 anni ed è di Potenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 02:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA