Sanremo, Angelina Mango vince il Premio Sala Stampa Lucio Dalla

Angelina Mango si aggiudica con il brano "La noia" il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con 22 voti. Reduce da un'estate da protagonista con il singolo "Ci pensiamo domani" e con "Che t'o dico a fa", dopo il secondo posto nell'edizione 2022 di Amici, Angelina Mango è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2024.

Chi è Angelina Mango

Figlia del cantautore Giuseppe Mango, conosciuto semplicemente come Mango, e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, Angelina Mango è nata a Maratea nel 2001 ed è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata. Ha 22 anni e studia musica fin da piccola. Ha cominciato da subito anche a comporre canzoni, trasferendosi a Milano nel 2016 per inseguire proprio la carriera musicale con una band di cui fa parte anche il fratello Filippo, batterista. Nel 2020 esordisce nel mercato discografico con l'Ep Monolocale. Dopo il secondo posto ad Amici, pubblica l'Ep "Voglia di vivere", in cui inserisce alcuni degli inediti pubblicati all'interno del programma, tra cui "Mani Vuote", "Ci pensiamo domani" e appunto "Voglia di vivere".

