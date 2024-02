Angelina Mango e il papà Pino, il video in cui cantano insieme (e lei era una ragazzina) torna virale dopo quasi 10 anni

di Ida Di Grazia

La serata delle cover di Sanremo 2024 l'ha consacrata, ma il talento di Angelina Mango era evidentissimo già da bambina e anche il papà, l'indimenticabile Pino Mango, la sapeva benissimo. Sul web sta circolando un dolce video di Angelina Mango che canta con il papà al teatro stabile di Potenza "Get Back".

Sanremo 2024, top e flop della serata dei duetti: Angelina Mango "derubata", Lorella Cuccarini divina

Padre e Figlia

Pino Mango è stato celebrato venerdì sera dalla figlia Angelina durante la serata dedicata alle Cover.

Il talento di Angelina Mango, Pino lo conosceva benissimo, tanto che spesso succedeva di portarla con sè e farla cantare sul palco insieme. Il video che sta circolando in rete mostra una Angelina poco più che adolescente ma il talento era già evidente. Padre e figlia si esibiscono insieme in una serata al Teatro stabile di Potenza e cantano "Get Back". Angelina è sicura di sè estremamente professionale e lo sguardo di Pino, padre orgoglioso, dice davvero tutto.

