Sanremo 2024, top e flop della terza serata: grazie Russell Crowe, Teresa Mannino show. Total black, anche basta

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 scivola via che è una bellezza. E infatti trovare i flop è stato piuttosto difficile, molto più facile selezionare i momenti migliori, più una sorpresa che vi invitiamo a scoprire scorrendo le nostre schede. Applausi a Teresa Mannino, co conduttrice sopra le righe che fa subito centro. Standing ovation per Russell Crowe, l'ospite perfetto che tutti i conduttori sognano.

Sanremo 2024, diretta terza serata. Russel Crowe un mito. Eros e l'appello contro la guerra