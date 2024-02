Sanremo 2024, top e flop della serata dei duetti: Angelina Mango "derubata", Lorella Cuccarini divina. Sangiovanni, perché?

La serata Cover da sempre è la puntata più attesa del Festival di Sanremo 2024. Le aspettative non non sono state deluse. I 30 cantanti in gara hanno fatto ballare e commuovere l'Ariston. Il risultato finale è stato fortemente criticato con Angelina Mango "derubata" dopo una performance indimenticabile. Applausi per Lorella Cuccarini. Ecco i Top e Flop della quarta serata.

La Top 5 dopo i duetti: Geolier primo, Angelina Mango seconda davanti ad Annalisa. L'Ariston fischia

Angelina Mango da brividi, Cuccarini diva vera, l'Ariston fischia il primo posto di Geolier