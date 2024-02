Geolier e Angelina Mango, testa a testa al televoto: quanto pesano i follower sui social e come possono cambiare il risultato

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2024, a fare la differenza tra vittoria e sconfitta potrebbe essere la potenza di fuoco dei social. La fanbase più influente tra i 30 artisti in gara sembra essere quella di Angelina Mango, che si posiziona al vertice della classifica grazie all'alto livello di coinvolgimento dei suoi follower (in gergo tecnico, l'engagement). La cantante lucana ha emozionato il pubblico durante la serata delle cover con la sua interpretazione de "La rondine" del papà Pino Mango, conquistando così il secondo posto nella classifica parziale. I dati sono stati forniti dagli esperti di DeRev, un'azienda specializzata in strategia digitale e comunicazione sui social media.