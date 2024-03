Amadeus a Mediaset? Il Biscione si tira fuori dai giochi: «Nessuna trattativa e no a Sanremo». Tutta "colpa" di Fiorello

di Ida Di Grazia

Il contratto di Amadeus con la Rai scade il 30 giugno e il rinnovo non è poi così scontato. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di una vera rivoluzione con Discovery e Mediaset pronte a mettere gli "artigli" su Mister Ascolti. Secondo indiscrezioni raccolte da Leggo da fonti Mediaset le cose non starebbero proprio così. Tutta "colpa" di Fiorello.

Amadeus lascia la Rai

Con il contratto in scadenza è scattata la corsa ad "accapararsi" l'uomo più potente, attualmente e in termini di ascolti, della tv italiana. Secondo i rumors che circolano in questi giorni, tvblog in particolare, il gruppo Warner Bros-Discovery, che ha già "scippato" alla Rai Fabio Fazio, avrebbe già fatto un'offerta da capogiro.

Rumors confermati dallo stesso Fiorello che aveva ammesso di aver ricevuto proposte extra Rai senza sbilanciarsi troppo.

Le parole di Fiorello

A spargere benzina sul fuoco ci ha pensato prima Dagospia che non solo ha parlato di trattative tra Amadeus e Mediaset, ma che addirittura ci sarebbe un interesse da parte di Pier Silvio Berlusconi a mettere le mani sul Festival di Sanremo.

Ad avvalorare questa ipotesi è Fiorello che durante il suo morning show “Viva Rai2!” ha dichiarato: «Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus».

L'indiscrezione di Mediaset

Berlusconi jr però si tira fuori da giochi, secondo fonti Mediaset, infatti, non ci sarebbe nessuna trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset nè presente nè futura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA