Sanremo 2025 a Carlo Conti? La sua risposta a Un Giorno da Pecora lascia pochi dubbi

Dopo un'edizione da record e chiosa perfetta di un ciclo di cinque anni, si è chiuso ufficialmente il sipario sull'era Amadeus a Sanremo. Questa volta non ci saranno ripensamenti e trovare un sostituto sarà una vera sfida ad ostacoli. Chi condurra quindi Sanremo dopo Amadeus? L'unica certezza è che Amadeus lascerà un'eredità pesante al prossimo conduttore, che non sarà Carlo Conti. Il conduttore toscano, che ad aprile tornerà su Rai 1 con I Migliori Anni, si sfila dal toto-nomi per Sanremo 2025.

Le parole di Carlo Conti

Il conduttore ha confermato che non condurrà Sanremo post Amadeus ma non esclude di poterci invece tornare tra qualche anno. «Sanremo il prossimo anno? No, ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli - ha sottolineato Carlo Conti a Un giorno da Percora, il programma di Radio 1 -.

Carlo Conti a Sanremo

Carlo Conti ha presentato Sanremo negli anni 2015, 2016 e 2017, prima con Arisa, Emma Marrone e Rocìo Munoz Morales e poi con Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Fiana Ghenea. E durante il suo ultimo anno come presentatore della kermesse, Conti ha scelto al suo fianco Maria De Filippi.

