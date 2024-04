“C'è ancora domani” da record, 19 candidature ai David di Donatello: domina Paola Cortellesi, segue Matteo Garrone

Sono state annunciate oggi le cinquine dei candidati al 69esimo David di Donatello nelle 22 categorie di Premio. Le votazioni sono state effettuate dai giurati dell'Accademia del Cinema Italiano dal 1°al 14 marzo scorso e sono state trasmesse ufficialmente dallo studio notarile Marco Papi. A dominare le cinquine (dopo il box office) è Paola Cortellesi e il suo “C'è ancora domani” con 19 candidature. A seguire, “Io Capitano” di Matteo Garrone (15 candidature), “La Chimera” di Alice Rohrwacher (13), “Rapito” di Marco Bellocchio (11), “Comandante” di Edoardo De Angelis (10) e “Il Sol dell'Avvenire” di Nanni Moretti (7). L'annuncio è arrivato oggi per bocca della Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Piera Detassis durante la conferenza stampa, nella sede Rai di Viale Mazzini, in cui è stata presentata anche cerimonia di consegna dei David di Donatello che andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi dal leggendario studio 5 di Cincittà. I film che hanno ricevuto candidature sono stati 21, di cui 9 esordi alla regia.

Tutte le candidature

Miglior film

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io Capitano

La chimera

Rapito

Miglior film internazionale

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Rodrigo Sorogoyen – As bestas

Aki Kaurismaki – Foglie al vento

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan – Oppenheimer

Miglior regia

Nanni Moretti – Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone – Io, Capitano

Andrea Di Stefano – L’ultima notte di Amore

Alice Rohrwacher – La chimera

Marco Bellocchio – Rapito

Migliore attore protagonista

Valerio Mastandrea – C’è ancora domani

Antonio Albanese – Cento domeniche

Pierfrancesco Favino – Comandante

Josh O’Connor – La chimera

Michele Riondino – Palazzina Laf

Migliore attrice non protagonista

Emanuella Fanelli – C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano – C’è ancora domani

Barbora Bobulova – Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher – La chimera

Isabella Rossellini – La chimera

Migliore attore non protagonista

Adriano Giannini – Adagio

Giorgio Colangeli – C’è ancora domani

Vinicio Marchioni – C’è ancora domani

Silvio Orlando – Il sol dell’avvenire

Elio Germano – Palazzina Laf

Migliore attrice protagonista

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Isabella Ragonese – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti – Felicità

Linda Caridi – L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi – Rapito

Migliore sceneggiatura originale

C’è ancora domani – Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire – Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella

Io Capitano – Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Checcherini, Andrea Tagliaferri

La chimera – Alice Rohrwacher, Marco Pettenello, Carmela Covino

Palazzina Laf – Maurizio Braucci, Michele Riondino

Migliore sceneggiatura non originale

Le vele scarlatte – Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Lubo – Giorgio Diritti, Fredo Valla

Misericordia – Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry – Armando Festa, Sydney Siblia

Rapito – Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Miglior esordio alla regia

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Giacomo Abruzzese – Discoboy

Micaela Ramazzotti – Felicità

Michele Riondino – Palazzina Laf

Giuseppe Fiorello – Stranizza d’amuri

Migliore autore della fotografia

C’è ancora domani – Davide Lone

Comandante – Ferran Paredes Rubio

Io capitano – Paolo Carnera

La chimera – Hélène Lovart

Rapito – Francesco Di Giacomo

Migliore compositore

Adagio – Subsonica

C’è ancora domani – Lele Marchitelli

Il sol dell’avvenire – Franco Piersanti

Io Capitano – Andrea Farri

L’ultima notte di Amore – Santi Pulvirenti

Migliore canzone originale

Adagio, Subsonica – Adagio

Il più bel secolo della mia vita, Brunori Sas – La vita com’è

Baby, Seydou Sarr – Io Capitano

‘O DJ (Don’t Give Up), Liberato – Mixed by Erry

La mia terra, Diodato – Palazzina Laf

Migliore scenografia

C’è ancora domani – Paola Comencini, arredamento Fiorella Cicolini

Comandante – Carmine Guarino, arredamento Iole Autero

Io Capitano – scenografia Dimitri Capuani, arredamento Roberta Troncarelli

La chimera – scenografia Emita Frigato, arredamento Rachele Meliadò

Rapito – scenografia Andrea Castorina, arredamento Valeria Vecellio

Migliori costumi