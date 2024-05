Proteste pro-Gaza, 100 arresti all'Ucla. Biden: «Tuteliamo quelle pacifiche, non le violente. No all'antisemitismo nei campus»

Oltre 1.100 persone sono state arrestate dall'inizio delle proteste pro- Gaza nei campus americani. Gli arresti sono scattati il 18 aprile a Columbia (108 ragazzi in manette) e proseguiti in altri atenei, dalla California al New England. Tra i fermi piu' recenti, 79 persone sono state ammanettate ieri nel campus di Austin dell'Universita' del Texas dopo che 57 erano stati fermati la scorsa settimana. Ieri notte 17 manifestanti sono stati arrestati all'Universita' dello Utah dove una decina di tende sono state smontate e rimosse. Un poliziotto e' rimasto ferito e le autorita' hanno confiscato un'ascia. Stamattina invece 25 ragazzi sono finiti al commissariato dopo aver occupato due edifici del Cal Poly a Humboldt sgomberati dalla polizia.