Sophie Codegoni: «Celine ha la congiuntivite, la curo con gli impacchi di camomilla e fette di patata»

Sophie Codegoni ha fatto sapere che la sua Celine ha preso una brutta forma di congiuntivite. L'influencer, in pigiama e senza trucco, ha pubblicato una storia Instagram nelle scorse ore dove stringe tra le braccia la bambina che sta dormendo beatamente dopo una giornata difficile. L'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: «Mamma mia ragazze sono KO, non fate caso alla mia faccia. Celine è piena di congiuntivite che ha colpito entrambi gli occhi. Povera, mi fa una tenerezza assurda, con questi occhietti tutti rossi, gonfi e pieni di pus. Non sembra lei, è tristissima e nervosa... speriamo passi presto. Sto facendo tanti impacchi di camomilla, fette di patata per sfiammare e garzine e go go».

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, visibilmente provata con in braccio la sua bambina Celine, ha registrato una storia Instagram in cui racconta la sua giornata alle fan.

Sophie Codegoni, mamma premurosa

Sophie Codegoni è, quindi, alle prese con la prima congiuntivite della sua Celine, però, non vuole privarla di un po' d'aria fresca. Quindi, per uscire e proteggere gli occhi, l'influencer ha fatto indossare un paio di occhiali da sole colorati alla bambina, l'ha fotografata e ha scritto: «Congiuntivite ma sempre con stile».

