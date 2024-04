Isola, quinta puntata: Edoardo Franco e Aras Senol in gioco dopo il Covid. Naufraghi in crisi. Chi è a rischio eliminazione Lunedì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.







di Ida Di Grazia Dopo la squalifica di Francesco Benigno e il ritoro a sorpresa di Peppe di Napoli, Vladimir Luxuria torna su canale 5 con la quinta puntata dell'Isola dei Famosi. Questa sera saranno tanti i temi che la conduttrice affronterà insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese, come ad esempio la frattura evidente che c'è tra i naufraghi. Ci sono i ribelli come Daniele, Pietro e Kahdy e il resto del gruppo capeggiato da Samuel Peron, leader della settimana. Spazio anche alle belle notizie con il rientro post Covid di Edoardo Franco e Aras Senol. Anticipazioni Questa sera un naufrago della nuova edizione dell'Isola dei Famosi verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori che è stato ancora una volta annullato e riaperto dopo l'abbandono di Peppe di Napoli. Scrutando i sondaggi online la favorita all'eliminazione sembrerebbe essere Maitè Yanes. Ma per i naufraghi non c'è pace: dovranno confrontarsi in sfide che metteranno in pericolo la loro permanenza all’Isola. Infine, spazio alle nuove nomination. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:52

