Isola dei Famosi, lite furiosa tra Samuel Peron e Khady Gueye: «Ma non ti vergogni?»

di Dajana Mrruku

Ancora tensioni in Honduras e stavolta al centro di una lite sono finiti Samuel Peron, il leader di questa settimana e Khady Gueye. La modella è stata punita dalla produzione dopo aver mangiato porzioni di cibo che non le spettavano, ma durante la distribuzione del riso, la fame ha avuto la meglio e la ragazza ha discusso con il maestro di Ballando con le Stelle.

Le immagini mandate in onda nel daytime di oggi lunedì 22 aprile, sono state piuttosto forti con Peron fermo sulle sue posizioni e la modella che urla sentendosi vittima di un'ingiustizia.

L'inizio della lite

Durante la puntata di giovedì 18 aprile alcuni naufraghi hanno rubato del cibo, Pietro Fanelli è stato l'unico ad ammettere di aver mangiato il cibo sottratto e il provvedimento preso dallo Spirito dell'Isola è stato quello di dare ai colpevoli solo metà razione di riso, per cinque giorni e il leader, Samuel Peron, ne sarà responsabile. Poichè anche Khady ha ammesso di avere mangiato del cibo di nascosto è stata inclusa nel provvedimento, da qui i motitivi della lite.

Samuel Peron, in qualità di leader della settimana ha assistito e presenziato con attenzione alla distribuzione del riso: una porzione ciascuno e, se avanza, si fa il doppio giro, ma questo non vale per tutti e Khady Gueye non ci sta. «Tu hai diritto solo alla tua porzione, e se ne avanza non puoi mangiare ancora riso…Non voglio essere cattivo, ma così è», ha detto Samuel alla modella che ha ribattuto, alzando i toni.

La fame spinge Khady alla ribellione e Samuel mantiene il suo ruolo di leader facendo rispettare le regole dello Spirito dell’#Isola ⚡️⚡️@MedInfinityIT pic.twitter.com/JskuRJmdxZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Le reazioni

«Questa è semplicemente cattiveria.

Samuel e il resto dei naufraghi, infatti, sono stati molto decisi. «Vergognati tu - la riprende Peron - perché stai davvero esagerando adesso eh…Stai dando a me del cattivo, cosa che non mi merito assolutamente».

Lo stress e la fame possono fare brutti scherzi all'Isola dei Famosi e questi primi litigi sul cibo ne sono l'esempio lampante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA