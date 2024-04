Isola dei Famosi, Maité eliminata, i social tifano per lei: «Ti aspettiamo al Grande Fratello»

di Ida Di Grazia

Maité Yanes è la prima eliminata della quinta puntata dell'Isola dei Famosi. L'attrice spagnola ha perso il televoto contro Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Pronostici rispettati dunque, perchè leggendo alcuni sondaggio online, Maité era la meno favorita. Il pubblico però non ha apprezzato questa uscita e sui social sono tanti i messaggi di incoraggiamento.

Il verdetto

Per i concorrenti è giunto il momento di scoprire il verdetto definitivo durante la puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 22 aprile. I primi due Naufraghi salvi sono Alvina e Artur.

Queste le percentuali del televoto: Alvina 32%, Artur 31%, Khady 26% e Maité 11%

Maitè animale da reality silurata prima che potesse fare uscire il meglio di se, scannandosi h24 con chiunque, perché come la storia ci insegna l’ambienta da caccia perfetto per le brasiliane in Italia è il Gf, Alfonso la sta aspettando. #Isola pic.twitter.com/AEglHRuz89 — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) April 22, 2024

Un'eliminazione che sui social è stat accolta in un modo particolare, in tantissimi su twitter sperano di rivederla al prossimo Grande Fratello: «Maitè animale da reality - scrive un utente - silurata prima che potesse fare uscire il meglio di se, scannandosi h24 con chiunque, perché come la storia ci insegna l’ambienta da caccia perfetto per le brasiliane in Italia è il Gf, Alfonso la sta aspettando».

