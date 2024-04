Vladimir Luxuria contro le critiche all'Isola: «Faccio tesoro dei vostri consigli», ma i social la stroncano. Cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

Vladimir Luxuria ha aperto la quinta puntata dell'Isola dei Famosi salutato il pubblico e mettendo a tacere tutte le critiche che sono arrivate al programma. La conduttrice ha scelto di "praticare" la gentilezza, senza urlare o arrabbiarsi ha ringraziato chi in queste settimane l'ha criticata promettendo di farne tesoro. Intanto sui social il pubblico è diviso tra chi apprezza l'onestà intellettuale di Luxuria e chi la preferirebbe più grintosa, soprattutto in fatto di look.

Le critiche Vladimir Luxuria

«​Accetto questi applausi, come accetto tutti i complimenti che mi fanno le persone per strada» ha detto Vladimir Luxuria nella puntata di lunedì 22 aprile.

Parole che sono sembrate molto sincere e senza voglia di ingraziarsi il pubblico dell'Isola dei Famosi che resta però critico soprattutto sui look scelti da Luxuria. Anche lunedì sera la conduttrice ha scelto un sobrio tailleur giallo pallido, molto simile a quelli già indossati nelle altre puntate, cosa che inevitabilmente ha scatenato l'ironia dei social: «Vladi come me - scrive un utente - che quando trova un modello che le sta bene lo prende di tutti i colori».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 23:59

