Dopo Chiara Ferragni da Fabio Fazio, ecco Fedez da Francesca Fagnani. La battaglia tra l'influencer e il cantante continua a far parlare, spostandosi ora dalle mura domestiche - non più condivise dalla coppia - alla televisione. Dopo il "no" dello scorso anno, la Rai ha deciso quindi di fare un passo indietro ed accogliere il 34enne milanese, cavalcando così l'onda della crisi dei Ferragnez.