Chiara Ferragni e il tracollo social: «Perso mezzo milione di follower. La strategia del silenzio le farà perdere molti guadagni»

Chiara Ferragni in crisi nera. Sui social e nella vita privata. Il Pandoro gate. La disaffezione dei 30 milioni di follower e le connesse teorie sui presunti fan fake. La rottura con Fedez. Per la regina dei social italiani non è facile trovare una quadra e soprattutto ristabilire l'equilibrio dorato che per anni l'aveva messa sulla cresta dell'onda. E allora è caccia alla strategia vincente per recuperare la credibilità persa.

Dopotutto quello che vive sui social, come rivela l'agenzia Arcadia, è un vero e proprio tracollo. Quanto tempo una celebrity influencer può restare nel limbo del silenzio social senza postare o limitarsi al minimo indispensabile? È la domanda che si pone l'agenzia guidata da Domenico Giordano, che ha compiuto un'analisi di follower, engagement e reaction dei profili Instagram e TikTok di Chiara Ferragni.