Luis Sal riapre Muschio Selvaggio con una nuova puntata a sorpresa: «Dove eravamo rimasti?». La frecciatina a Fedez

di Dajana Mrruku

Muschio Selvaggio è tornato con una nuova puntata a sorpresa. Solo poche ore fa è trapelata la notizia di un ritorno di Luis Sal al tavolo triangolare con il fratello Martin, ma senza Fedez che avrebbe lasciato tutto dopo l'ultima puntata con Mr Marra. Lo youtuber ha annunciato la nuova puntata con una story su Instagram: «Dove eravamo rimasti?», a far intendere la sua voglia di riprendere in mano il podcast esattamente da dove lo aveva lasciato un anno fa.

Ospiti della puntata sono stati Immanuel Casto e Sdrumox che hanno parlato dell'evoluzione della lingua italiana e delle parole che diventano insulti in base all'accezione e all'utilizzo di esse. Sui social qualcuno non ha particolarmente apprezzato la prima puntata del nuovo corso, definendola noiosa e ripetitiva: in compenso nella nuova sigla c'è una frecciatina ben affilata all'ex amico Fedez.

La frecciatina a Fedez

La nuova puntata di Muschio Selvaggio inizia, come sempre, in medias res con uno scambio di battute divertenti tra gli ospiti e poi, l'inizio e la sigla. Muschio Selvaggio nuovo, sigla totalmente nuova. La nuova sigla di apertura cantata da Luis e Martin dice: «Muschio Selvaggio il podcast più figo, noi qui ascoltiamo, non insegniamo - con il cartello scritto dietro "Impariamo insieme a te" -.

La battuta di Luis

E ancora un'ulteriore battuta durante la puntata sembrava essere proprio riferita a Fedez. Luis Sal, nel presentare i nuovi ospiti della prima puntata, ha detto «È il momento giusto di abbassare l'asticella», invece che «alzare l'asticella», ovvero uno dei commenti maggiormente scritti dai fan e pronunciati da Fedez e Mr Marra durante le ultime dichiarazioni. I due, infatti, si sono detti sempre molto contenti di aver "alzato l'asticella" del podcast.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA