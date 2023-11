X Factor, Fedez attacca Morgan: «Io non ho leccato i piedi né a Giorgia Meloni né a Sgarbi»​

di Redazione web

A X Factor ancora scintille tra Fedez e Morgan, ormai ex del talent di Sky. Fedez durante la semifinale di questa sera, giovedì 30 novembre, ha attaccato pesantemente Morgan sul caso Stunt Pilots.

Stunt Pilots la vostra cover di “7 years” è appena stata aggiunta ai nostri preferiti #XF2023 pic.twitter.com/w6Zxz4jG3e — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 30, 2023

L'attacco di Fedez a Morgan

Fedez replica in diretta tv alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots. «Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo», ha detto Fedez alla fine dell’esibizione degli Stunt Pilots durante la prima manche della semifinale di ‘X Factor’. Per poi rincarare la dose: «Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi», ha concluso .

La puntata

Una puntata decisiva per Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, Settembre, Sarafine e Maria Tomba che si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finalissima, il prossimo giovedì 7 dicembre. Per loro la puntata di giovedì 30 novembre, su Sky e in streaming su Now, sarà decisiva, letteralmente da dentro o fuori: sulla strada verso la realizzazione del loro sogno c'è di mezzo una tripla eliminazione, che porterà quindi alla proclamazione dei quattro finalisti ufficiali di questa edizione.

Nella seconda manche sarà finalmente il momento degli inediti. Nella squadra di Ambra, Angelica canterà «L'inverno», canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione; gli Astromare presenteranno «Metaverso», scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione). Nella squadra di Fedez, due brani scritti dalle stesse artiste: Sarafine si presenterà con «Malati di Gioia», di cui ha curato anche la produzione; Maria Tomba presenterà «Crush». Nella squadra di Dargen, gli Stunt Pilots porteranno un loro brano dal titolo «Imma Stunt»; Il Solito Dandy canterà «Solo tu», scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; Settembre si esibirà invece con l'inedito dal titolo «Lacrime». Gli inediti di X Factor 2023 saranno disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 1° dicembre.

